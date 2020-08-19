Москва, 19 августа. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил о том, что корабли Военно-морского флота были задействованы для обеспечения безопасности трубоукладочных судов, которые строили «Северный поток — 2».

Он подчеркнул, что такое решение было принято для исключения риска провокаций, которые могли устроить некоторые государства. В частности, корабли обеспечивали безопасность судов «Академик Черский», «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые направлялись из Владивостока в Калининград.

Попов констатировал, что в Арктике наблюдается столкновение интересов ведущих игроков на международной арене. В связи с этим приняты меры для поддержания безопасности в российском секторе региона.