В Кремле заявили, что белорусы должны сами решать проблемы своей страны

Москва, 19 августа. В Кремле считают, что народ Белоруссии должен самостоятельно решать проблемы своей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона фиксирует попытки иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Песков подчеркнул, что Москва считает недопустимыми подобные действия.

«Считаем, что в нынешней ситуации главное - чтобы не было никакого влияния, вмешательства извне в то, что сейчас происходит в Белоруссии», — сказал Песков.

Он также добавил, что народ Белоруссии должен самостоятельно решать свои проблемы в рамках правового поля и диалога с властями республики.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская отказалась признать результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии начались акции протеста. Белорусские силовики были вынуждены применить водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона протестующих.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.