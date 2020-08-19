Лукашенко через Путина попросил Меркель не вмешиваться в дела Белоруссии

Минск, 19 августа. Белорусский лидер Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. После голосования в республике начались массовые беспорядки и несанкционированные протестные акции.

18 августа Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с Ангелой Меркель. По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе переговоров российский лидер «акцентировал неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса».

Ситуация в Белоруссии также стала темой беседы Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Российский лидер по телефону уведомил Лукашенко о переговорах с Макроном и Меркель.