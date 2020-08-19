Звезды поделились уникальными рецептами блюд и приправ из яблок

19 августа православные христиане традиционно отмечают Яблочный Спас. В России в этот день принято освещать яблоки. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с представителями российского шоу-бизнеса, которые рассказали, какие яблоки любят больше, а также поделились уникальными семейными рецептами.

Артист и телеведущий Владимир Винокур признался, что во время самоизоляции находился на даче, где оказался в безвыходном положении — пришлось есть очень много яблок.

«Моя жена в этом году собрала много яблок, приготовила повидло и варенье. Яблок в этом году очень много. У меня уже на работе яблоки, дома яблоки, на даче яблоки! Моя жена уже делает из них компоты, варенья, повидла и пироги яблочные», — рассказал Винокур.

Собеседник ФАН добавил, что такое количество яблок — единственный плюс в прошедшей самоизоляции.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова также отмечает Яблочный Спас. Заслуженный тренер СССР ничего не готовит — предпочитает есть эти фрукты просто так.

«Яблочный Спас — это человеческий, наш праздник. Мы любим яблоки, мы ждем эти яблоки годами. Мы их едим даже зелеными, да любыми. Я люблю этот праздник, всегда его отмечаю. Я ничего не готовлю, просто собираю и покупаю разные яблоки, красивые и очень вкусные. Угощаю своих друзей, соседей на даче. У меня на даче растут яблони, которым уже десять лет» — поведала Тарасова.

Актриса Анастасия Мельникова призналась ФАН, что она — большая поклонница этих фруктов. По ее словам, яблоки она добавляет практически в каждое блюдо.

«Я обожаю яблоки! Мой фирменный пирог — яблочный, и когда я не знаю, что подарить, то дарю людям именно его. И пока что всем очень нравилось. Я бы рассказала вам рецепт, но мне моя семья сказала, что это семейный секрет», — сказала актриса в беседе с ФАН. — Я и пюре делаю из яблок, и варенье, я обожаю сочетание брусники с яблоком. Каждый раз, когда запекаю утку или курицу, обожаю начинить ее яблоками. То есть, без яблок я просто не живу! У меня вся кухня круглый год заполнена яблоками», — добавила Мельникова.

Мельникова также поделилась с ФАН рецептом полезного яблочного перекуса:

«Даже когда я иду на работу и не знаю, что хочу съесть, я просто вынимаю сердцевину из яблока, на пять минут ставлю в микроволновку и добавляю капельку свежей малины или мороженое. И если весь день не удается поесть, меня это яблоко спасает. Потому что калорий ноль, а вкус и аромат придают сил», — сказала актриса.

Актриса и телеведущая Елена Проклова сама выращивает яблоки. Каждый год она готовит полезный яблочный уксус, рецептом которого поделилась с ФАН:

«Я каждый год обязательно готовлю яблочный уксус. Делаю по специальному монастырскому рецепту: нужно отжать яблочный сок, но не добавлять в него воды или сахара. На три литра этого сока добавляем 200 грамм меда и настаиваем двадцать дней. Затем снова добавляем 200 грамм меда. И так три раза. Уже после третьего брожения обязательно добавляем кусочки бородинского черного хлеба, потому что мед не так хорошо бродит, а с хлебом это получается быстрее, — посоветовала актриса. — Кастрюля обязательно должна быть широкая. Ее нужно закрыть двумя слоями марли. Я всегда надеваю на нее бинт, чтобы мошки не развелись. Главное — не лениться помешивать, и через 60 дней у вас будет готов целебный напиток, который весь год будет помогать всей вашей семье».

Проклова добавила, что получившийся уксус можно использовать как угодно.

«Его можно закапать в нос, можно протирать лицо — это лучший лосьон — можно натирать суставы. Его можно принимать раз в день, для сердца, сосудов и для пополнения кальция в организме», — рассказала актриса.

Яблочный Спас — один из самых любимых на Руси народно-христианских праздников, отмечаемых на исходе лета, 19 августа. Яблочный Спас — это славянское название праздника Преображение Господне.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и правильному употреблению яблок. Прежде всего специалисты советуют осмотреть яблоки на предмет пятен, помятостей и следов гниения.