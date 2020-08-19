В Кремле заявили о внешнем вмешательстве третьих стран в дела Белоруссии

Москва, 19 августа. У России есть обязательства о военной помощи Беларуси в рамках международных договоров, но сейчас потребности в такой помощи нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также указал на то, что попытки непосредственного внешнего вмешательства третьих стран в дела Белоруссии, к сожалению, имеют место, и это недопустимо. Песков напомнил, что Белоруссия является союзным государством России, братской страной, поэтому Москву волнует все, что происходит в республике.

«Считаю, что надо делать все, чтобы ситуация в рамках правового поля оставалась. И, конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого вмешательства извне», — подчеркнул он.

Напомним, 16 августа президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор и договорились действовать в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае обострения ситуации в республике.