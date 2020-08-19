Свидетеля защиты Ефремова подозревают в сбыте наркотиков актеру

Москва, 19 августа. Свидетеля защиты актера Михаила Ефремова заподозрили в сбыте наркотиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На причастность к поставке Ефремову наркотиков проверяется Татьяна Беркович», — сказал источник.

Сегодня Беркович выступила в Пресненском суде Москвы в качестве свидетеля со стороны защиты.

Напомним, в ходе медосвидетельствования после ДТП в анализах Ефремова были обнаружены следы марихуаны и кокаина. Помимо этого, актер находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения (то количество промилле, которого выявили в его крови, соответствовали примерно бутылке водки).

В таком виде он 8 июня вечером сел за руль своей иномарки, на Садовом кольце потерял управление, вылетел на встречную полосу, но продолжил движение, пока не влетел в фургон, за рулем которого был курьер из Рязанской области Сергей Захаров. Мужчина получил смертельные травмы и той же ночью умер в больнице. Сам Ефремов не пострадал. На суде он заявил, что не признает свою вину в ДТП, потому что ничего не помнит.