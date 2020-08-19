В Крыму оценили уровень интеллекта Тихановской

На постсоветском пространстве Запад делает ставку на людей с низким уровнем интеллекта. Этим в беседе с Федеральным агентством новостей руководитель «Новостного фронта» (News Front) Константин Кнырик объяснил слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявившей, что Крым вернулся в состав России в результате «войны и кровопролития».

«В последнее время системно убеждаюсь, что наши западные «партнеры», делая ставку на какие-то свои кадры, зачастую исходят из принципа как можно меньшего интеллекта у этих людей, — полагает он. — Наверное, чтобы было проще ими управлять. Я думал, что венцом проевропейских политиков с отсутствующим интеллектом был Кличко, но оказалось — нет. Есть более «успешные» в этом вопросе люди».

Что касается сути ее заявления, то, по мнению собеседника ФАН, тут комментировать просто нечего.

«Человек высказывает абсолютно негативные мысли в адрес Крыма и России только потому, что так нужно. Притом, что сказанное Тихановской ничего общего с реальностью не имеет», — подчеркнул Кнырик.

Напомним, что в одном из своих интервью Тихановская была вынуждена отвечать на вопрос относительно событий 2014 года.

«Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? <...> Я видела тогда только человеческую боль, которую люди испытывают из-за всей этой ситуации», — сказала она, отметив, что оценивает произошедшее тогда «с точки зрения обычного человека», не вникая в политическую составляющую.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.