Ракета Х-32 сделает российский Су-30 лучшим в мире «охотником за кораблями»

Москва, 19 августа. Новая противокорабельная крылатая авиационная ракета большой дальности Х-32 расширит возможности российского многоцелевого истребителя Су-30, пишут в Military Watch.

В материале подчеркивается, что Х-32 поможет эффективно уничтожать надводные цели, расположенные на экстремальных дистанциях, а также поражать цели со скоростью 4,6 маха. По некоторым данным, ракета воздушного базирования может развивать скорость более пяти махов. Эксперты уверены, что российский истребитель благодаря ракете станет лучшим «охотником за кораблями» в мире.

Авторы материала в Military Watch отметили, что «наиболее примечательными чертами являются летные характеристики, маневренность и впечатляющая дальность полета в 1000 км». Также подчеркивается, что ракета воздушного базирования Х-32 «разработана специально для преодоления американской противоракетной обороны и может летать на высоте 40 км — выше уровня досягаемости американских ракет, которые защищают авианосные ударные группы ВМС США».

«Ракета следует по траектории, которая делает ее особенно трудной для перехвата, и на заключительном этапе резко пикирует, атакуя цели сверху на экстремальных скоростях, что затрудняет ее обнаружение вражескими радарами», — пишут эксперты.

Они добавили, что у Х-32 самые лучшие характеристики по сравнению с ракетами любого класса во всем мире.

Военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, как крылатая ракета Х-32 значительно расширит боевые возможности истребителя Су-30СМ.