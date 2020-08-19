Беременная Наталья Подольская оправдалась за двусмысленное видео

Москва, 19 августа. Известная российская певица Наталья Подольская прокомментировала новости о своей беременности и опубликованные ранее двусмысленные видео. Артистка размещала их до официального подтверждения беременности.

Многие поклонники Подольской обратили внимание, что еще несколько недель назад певица якобы стремилась скрыть свою беременность. Дело в том, что ранее звезда опубликовала видео, где продемонстрировала плоский живот и рассуждала о том, как может изменить внешность ракурс фотографии.

После данной публикации многие журналисты пришли к выводу, что певца вовсе не ждет второго ребенка. Однако затем выяснилось, что Подольская все-таки беременна, а размещенное ранее видео, по ее словам, было неправильно понято общественностью.

«Видео о ракурсах касается ракурсов — в том данном случае моего лица. Но прозвучало двусмысленно», – пришлось признать оправдывающейся знаменитости.

На данный момент артистка находится на отдыхе в Турции. В социальных сетях она часто размещает фотографии, на которой уже сложно не заметить увеличившийся в размерах живот. Однако о подробностях певица до сих пор не рассказывает – фанаты не знают, какого пола будет ребенок. Многие предполагают, что знаменитость может ждать рождения двойни.

Известны лишь предпочтения отца ребенка, мужа певицы Владимира Преснякова. На данный момент у него уже есть взрослый сын от брака с Кристиной Орбакайте, а также у пары есть совместный ребенок, пятилетний сын Артемий. Теперь Пресняков мечтает о рождении дочери.

О скором пополнении в семье стало известно 14 августа, когда певица опубликовала снимок в обтягивающем купальнике. Также она объяснила, почему решилась родить вновь, несмотря на внушительный возраст (звезде уже 38).