Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака

Москва, 19 августа. Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев прокомментировал «популярную причину», почему развелся с женой Марией после 23 лет супружеской жизни.

Отметим, что общественность стала бурно обсуждать расставание пары, не забывая придумывать версии. По одной из них, супруга узнала об измене Ивлева с 28-летней журналисткой Валерией Куденковой. Ее, кстати, продолжают обвинять в том, что разбила семью.

Потом и бывшая супруга заявила об изменах. Вдаваться в подробности личной жизни ведущий не стал, но резко высказался по поводу версии об изменах. С ней он категорически не согласен.

Что касается новой спутницы, то Константин Ивлев рассчитывает на скорое заключение брака. Кроме того, пара уже решила, что заведет детей.

«Бог все рассудит. Это моя личная жизнь. Когда нам будет, что сказать насчет свадьбы или еще чего-то, мы об этом скажем», — прокомментировал ведущий.

По некоторым данным, Константина Ивлева видели с нынешней пассией еще весной. Его теперь уже бывшая жена посчитала, что ее променяли на «эскортницу из Тамани».

Напомним, что ведущий начал свою карьеру в ресторанном бизнесе еще 24 года назад. На телевидении он наиболее известен благодаря программам «Адская кухня» и «На ножах».