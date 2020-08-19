Рональд Куман стал главным тренером «Барселоны»

Москва, 19 августа. Рональд Куман назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Голландский специалист будет занимать пост главного тренера до 30 июня 2022 года. Ранее эту должность занимал Кике Сетьена. Однако он был отправлен в отставку 18 августа.

В последнем сезоне «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании. Кроме того, клуб выбыл из Кубка Испании в первой четверти финала.

Стоит отметить, что с 1989 по 1995 год Рональд Куман играл в составе «Барселоны» на позиции защитника, став четырехкратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.