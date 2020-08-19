Ефремов сильно хромает после госпитализации

Москва, 19 августа. Актер Михаил Ефремов, являющийся фигурантом дела о смертельном ДТП, сильно хромает после госпитализации. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, видевший артиста у здания суда.

Также сотрудник ФАН рассказал, что, по слухам, Ефремов читает молитвослов.

11 августа Михаил Ефремов почувствовал себя плохо прямо в здании Пресненского суда. Актера госпитализировали в столичную Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. В СМИ появились слухи, что артист мог симулировать приступ, чтобы повлиять на ход судебного разбирательства. Комментируя эти сообщения, адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал сомневающихся в болезни его подзащитного «моральными уродами».

Через несколько дней после госпитализации Ефремова выписали из больницы. 18 августа артиста доставили на очередное заседание. Как сообщает телеканал «360», перед поездкой в суд актер выглядел бодрым и здоровым. Суд отказался называть точный диагноз актера, сославшись на медицинскую тайну, передает РИАМО.

Напомним, вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров после аварии скончался в больнице.

Ранее было опубликовано видео первых секунд после смертельного ДТП. На кадрах видно, что за рулем внедорожника сидел именно Ефремов, пишет Infox.ru.