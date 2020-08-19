Правительство направит 3 млрд рублей на переобучение безработных россиян

Москва, 19 августа. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 3 млрд рублей на переобучение россиян, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусом.

Важно увеличить шансы людей, оставшихся без трудоустройства, на то, чтобы они нашли новое хорошее место работы, добавил Мишустин.

Вспышка COVID-19 произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилась по всей планете. Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией COVID-19. Страны, где были выявлены случаи заболевания вирусом, приняли ряд превентивных мер. Это касается и России. Сейчас в большинстве субъектов страны сняли большинство ограничений.

Главная задача для мировых властей заключалась в том, чтобы разработать препарат от инфекции. РФ удалось это сделать. Вакцина от коронавируса в ближайшее время поступит в гражданский оборот. Директор по развитию биотехнологий Андрей Алешкин рассказал корреспонденту телеканала «360», почему российский препарат был создан так быстро, а также сколько держится иммунитет к COVID-19.