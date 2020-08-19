На Яблочный Спас в России испекли гигантскую шарлотку из 2000 яблок

Москва, 19 августа. На праздник Преображения — его в народе принято называть Яблочным Спасом — в России испекли самую большую в мире шарлотку весом в 320 килограммов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Гигантский десерт показали 19 августа на «Православной яблочной ярмарке» у Главного храма Вооруженных Сил.

Огромная шарлотка заняла 17 квадратных метров, а кондитеры потратили на нее 2000 яблок, 1500 яиц и 200 кг муки. В конце чина освящения яблочным десертом накормили гостей.

Ярмарку у главного храма ВС РФ устроили туляки — они привезли свои знаменитые тульские пряники, пастилу и более 40 тонн яблок.

На Соборной площади поставили инсталляцию в виде гигантского яблока — символ связи участников ярмарки с сердцем города-героя — Тульским кремлем.

Божественную литургию в честь праздника провел епископ Стефан Клинский.

Напомним, по православной традиции Яблочный Спас — второй из трех Спасов — праздников, посвященных Иисусу Христу и связанных со сбором урожая.

Праздник приходится на Успенский пост и строгости последнего смягчаются. Верующим разрешается рыба, а также вино. На Руси в этот день ели освященные яблоки во всех видах, начинали варить варенья, компоты, заготавливать фрукты на зиму. Хозяйки делали выпечку с яблоками и медом, который освящали раньше — на Медовый Спас. Выпечка по традиции делалась постной, без молока и яиц.