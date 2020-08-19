Опубликован топ самых удивительных завещаний знаменитостей

Обычно никто не любит обсуждать тему смерти, и люди обходят ее стороной. Но к этим людям не относятся знаменитости, которые могут сделать из церемонии своих похорон целое шоу. Еще при жизни они составляют целые списки пожеланий, что должно находиться у них в гробу и кому достанется их огромное состояние. В подборке собраны самые необычные предсмертные завещания. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Микки Рурк

Недавно помощник голливудского актера Дмитрий Корнейчук сообщил, что выбрано место для похорон Рурка. Как не удивительно, но звезда решил, чтобы его тело захоронили на украинской земле. На данный момент представитель знаменитости уже приехал в село Загорцы Хмельницкой области, чтобы выбрать лучшее место.

Ким Кардашьян

Американская фотомодель и жена рэпера Канье Уэста не нуждается в представлении. Ее наряды и формы вызывают зависть у многих представительниц прекрасного пола. В своем завещании светская львица до мельчайших деталей расписала свой внешний вид во время похорон. Речь идет об укладке, макияже и маникюре. Документ был оформлен у нотариуса.

Марлон Брандо

Голливудский красавчик всегда отличался эпатажным поведением. Весь сценарий похорон Брандо хранился на кассетах, куда он надиктовал свои пожелания. При их просушивании выяснилось, что актер хотел видеть в роли ведущего церемонии своего лучшего друга Джека Николсона, а несколько прощальных слов обязательно должен сказать Майкл Джексон, в клипе которого он снялся. Марлон Брандо скончался 1 июля 2004 года. Согласно его завещанию, тело было кремировано и прах развеян над островами, которые когда-то ему принадлежали.

Фрэнк Синатра

Звезда шоу-бизнеса всегда любил пошутить и хорошо повеселиться. Неудивительным было его желание, в котором он потребовал, чтобы в его гроб была положена бутылка виски, зажигалка Zippo и 10 центов «на случай экстренных звонков». Великий певец ушел из жизни 14 мая 1998 года. На крышке его написали: «Все лучшее впереди».

Дмитрий Хворостовский

Знаменитый оперный певец умер 22 ноября 2017 года. Хворостовский большую часть жизни провел в Москве, но при этом очень любил Красноярск, где родился. В связи с этим Дмитрий пожелал разделить его прах после кремации на две части: одну захоронить в Москве, а другую — в Красноярске.

Александр Маккуин

Известный дизайнер за всю карьеру нажил довольно большое состояние. После смерти львиная его доля, а именно 16 036 500 фунтов стерлингов, была отдана на благотворительность. По 250 тысяч фунтов получили его родственники: три сестры и два брата. Не обделил кутюрье двух помощниц по хозяйству — Марлен и Сизарю Гарсия, которым досталось 50 тысяч стерлингов. При этом дизайнер также завещал такую же сумму своим трем собакам.

Хантер Томпсон

Американский писатель был одним из лучших друзей эксцентричного актера Джонни Деппа. Его завещание могло несколько шокировать людей. После своей кончины журналист захотел, чтобы его тело кремировали, а прах развеяли по ветру из пушки. Известно, что странную прихоть Томпсона выполнили: прахом писателя выстрелили из специального оружия, поднятого предварительно на 46-метровую высоту. Депп взял на себя все расходы на похороны.

Тупак Шакур

Звезда американской хип-хоп культуры и кумир молодежи 1990-х годов выпустил порядка 11 альбомов, которые, по состоянию на 2015 год, разошлись в количестве 80 млн копий. Шакур стал одним из самых продаваемых исполнителей в мире. Незадолго до смерти рэпер часто говорил, что предчувствует кончину, а потому много времени уделял написанию новых композиций. Завещанием знаменитости стал трек Black Jesus, в котором певец попросил друзей смешать его прах с марихуаной и выкурить. Они выполнили его последнюю просьбу.