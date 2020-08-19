Лукашенко заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии

Минск, 19 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейком информацию о присутствии иностранных военных на территории республики. Об этом белорусский лидер заявил в ходе заседания Совета безопасности с участием глав регионов страны.

По его словам, в Сети публикуются видеоролики и фотографии колонн военной техники. При этом авторы подобных публикаций утверждают, что данная техника принадлежит иностранным военным и передвигается по дорогам Белоруссии.

«Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники — неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге и говорят, что они с российской границы в Оршу двигаются», — отметил Лукашенко.

По его словам, данная колонна военной техники принадлежала белорусским военным, которые осуществляли передислокацию из Витебска в Гродно, в рамках мер по защите государственной границы на западе Белоруссии, передает БелТА.

«Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Белоруссии нет», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протестные акции, участники которых требовали пересмотра результатов выборов. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.