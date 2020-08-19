Эксперт Антипов состоянием кабины опровергнул версию о «Буке» по делу MH17

Москва, 19 августа. Эксперт Юрий Антипов продолжает «разбивать» версию нидерландских правоохранительных органов о том, что лайнер рейса MH17 мог быть сбит ракетой ЗРК «Бук», который якобы был российским.

Антипов обратил внимание на состояние кабины пилотов упавшего самолета. Он отметил странную «избирательность» действия ракеты.

Специалист исследовал фотографии и обнаружил, что приборная панель, которая находится между двумя пилотами, осталась целой. По логике, при взрыве ракеты «Бука», в панель должны были попасть поражающие элементы.

Интересно, что и наушники летчиков также не пострадали от осколков, хотя пилоты должны были находиться рядом с эпицентром взрыва.

«Я уже писал и показывал на фактах, что странные поражающие элементы были у этого мифического «Бука». Они искусно облетали тела пилотов, не задевая их своим роем. Теперь и приборную панель тоже облетели стороной», — отметил независимый эксперт.

Он констатировал, что версия Нидерландов о крушении становится все «чудеснее».

Кстати, правоохранительные органы этой европейской страны сами ранее отмечали любопытный факт: в день крушения лайнера пуск ракеты не был зафиксирован никаким радаром. Одно из нидерландских СМИ считает, что собранные доказательства могут указывать на причастность Украины к крушению лайнера.

Напомним, что самолет разбился в июле 2014 года в Донбассе. Жертвами трагедии стали 298 человек. Членам следственной группы были предоставлены результаты эксперимента, который провели специалисты концерна «Алмаз-Антей». Данные свидетельствовали, что лайнер могли сбить украинские военные.