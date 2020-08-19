Заявление Тихановской о «кровопролитии» в Крыму поразило пользователей Рунета

Москва, 19 августа. Видеообращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о присоединении Крыма к России вызвало критику в Рунете.

В этом ролике сбежавшая после выборов в Литву Тихановская сообщила, что Крым стал частью РФ в результате «кровопролитной войны». По ее словам, она видела человеческую боль, с которой крымчане столкнулись в той ситуации.

«Ну, ладно, домохозяйка Тихановская не в курсе, что в 2014 Крым отчалил к России мирно. Якобы у нас были война и кровопролитие! Путает с Донбассом? или майданным Киевом? Или так выдала себя, заранее знала , что в Минске кровопролитие будет и вывела туда людей? Не понимаю», — удивилась в Twitter Наталья Литвинова.

Другой пользователь назвал Тихановскую «многовекторым флюгером».

Отметим, что еще один кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало после выборов сбежал сначала на Украину, а оттуда в Польшу. При этом он анонсировал в Варшаве встречи с политиками из Вашингтона.

Таким образом, оппоненты Лукашенко уже не стесняются скрывать свою связь с Западом. Неудивительным на этом фоне выглядят и слова Тихановской о полуострове.

Напомним, Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного в строгом соответствии с международным правом и Уставом ООН. Украина уже шесть лет отказывается признать воссоединение Крыма с РФ. Киев называет законное волеизъявление крымчан не иначе как «аннексией» полуострова.