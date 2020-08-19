Холли Берри поделилась интимным снимком со своим любовником

Москва, 19 августа. Американская актриса Холли Берри недавно отпраздновала 54-й день рождения в компании неизвестного любовника. В социальных сетях звезда опубликовала весьма интимный снимок, на котором она запечатлена со своим новым избранником.

Опубликованный знаменитостью снимок был подписан «Пробуждение в Вегасе». На нем не видно лица Холли Берри и ее спутника, в кадр попали только скрещенные ноги двух лежащих на кровати людей. Также певица поблагодарила всех, кто сделал прошедший день рождения особенным.

Многочисленный фанаты и подписчики актрисы заинтересовались новой публикацией. Снимок всколыхнул их любопытство, так как никто не знает о личности нового любовника знаменитости, а Берри упорно не хочет показывать его публике.

Еще месяц назад звездой был опубликован схожий кадр, подписанный «Воскресение, день веселья». Уже тогда фанаты интересовались, кому же удалось так развеселить телезвезду, однако ответов на возникшие вопросы подписчики так и не получили.

Скорее всего, Берри не раскроет личность своего спутника до тех пор, пока не убедится в серьезности новых отношений. Дело в том, что личную жизнь телезвезды нельзя назвать стабильной и счастливой, знаменитость успела уже трижды побывать замужем. Телезвезда выходила за бейсболиста Дэвида Джастиса, после развода с ним обвенчалась с музыкантом Эриком Бенетом, а также три года состояла в браке с актером Оливье Мартинесом. Гражданский брак связывал Берри с моделью Габриэлем Одри. Предыдущие отношения актрисы тоже закончились весьма печально, когда продюсер Алекс Да Кид начал изменять звезде с молодыми девушками.

Однако Берри все еще надеется найти личное счастье, и у нее есть на это все шансы. Знаменитость смогла сохранить привлекательность и в 54 года, что подтверждают опубликованные ею фотографии в купальнике.