Штурм рассказала о финансовых махинациях мужа Легкоступовой

Москва, 19 августа. Разговоры о последних месяцах жизни российской певицы Валентины Легкоступовой не утихают уже несколько дней. Все чаще от друзей и фанатов певицы доносятся нелестные отзывы о ее муже Юрии Фирсове, которого некоторые подозревают в причастности к смерти звезды. Своим мнением о личности последнего супруга Легкоступовой поделилась певица Наталья Штурм.

Известно, что Фирсов зарабатывал на жизнь яхтенным спортом, а точнее, мужчина занимался перегоном яхт за деньги. У Фирсова есть собственное судно, которое он построил самостоятельно. По оценкам экспертов, его стоимость едва доходит до 25 тысяч евро при минимальной цене «самой простой» яхты в 800 тысяч евро.

Ирина Штурм рассказала, что Юрий обманывал своих коллег по парусному спорту, после чего он окончательно лишился уважения и авторитета у друзей и знакомых. Певица считает, что этот инцидент с финансовыми махинациями дает исчерпывающее описание личности мужа Легкоступовой, передает Пятый канал.

«Весной этого года он арендовал яхту и своим партнерам назвал цену на три тысячи евро больше, чем она стоила. Когда они узнали про обман, то потребовали вернуть деньги», — рассказала Штурм.

Она отметила, что в столице у мужчины собственного жилья не было. Какое-то время Фирсов снимал квартиру на Текстильщиках, после чего окончательно переехал в двухкомнатную квартиру Легкоступовой.

Напомним, что в июле звезда 90-х в третий раз вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Певица не скрывала своего счастья и заявляла, что они с мужем собираются прожить вместе всю жизнь. Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни, о чем сообщила ее дочь Анетта Бриль.