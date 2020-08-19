Жириновский заявил о пустой камере Фургала в «Лефортово»

Москва, 19 августа. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского не пустили в камеру, где находится экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом политик сообщил журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нас не допустили в камеру Сергея Фургала, сообщая нам, что она пустая. Осуществлена провокация. Нас часто упрекают, чего вы там сидите в Думе. Мы законы принимаем, но их не исполняют», — сказал он.

По словам парламентария, руководство изолятора обосновало это «следственными действиями».

Жириновский также напомнил о том, что Федеральный закон №103 о содержании под стражей дает депутатам право посещать СИЗО без препятствия. Такое же право предоставляет и закон о статусе депутата.

«Мы сегодня же сделаем заявление фракции ЛДПР с требованием немедленно отстранить начальника СИЗО Лефортово Алексея Ромашина, — сказал политик. — Мы специально обратились в Следственный комитет, к генеральному прокурору и в министерство юстиции, хотя не обязаны. Мы хотим одного: соблюдайте законы».

Напомним, ранее политик встретился с сыном арестованного Сергея Фургала. Он заверил, что будет оказывать материальное, но «в первую очередь юридическое и политическое» содействие семье Сергея Фургала.

Сергей Фургал был задержан силовиками в начале июля. Его подозревают в организации убийств и покушении на убийство.