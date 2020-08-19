Названы самые конкурентные сферы труда Москвы и Петербурга

Москва, 19 августа. Специалисты определили топ-3 отрасли с наибольшим и наименьшим конкурсом на место работника в Москве и Петербурге. Изучением данного вопроса занимались представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Отмечается, что сфера искусства, культуры и развлечений в период пандемии коронавируса пострадала в наибольшей степени. Карантин и запрет на проведение массовых мероприятий привели к тому, что конкурс в этом сегменте рынка труда в мае 2020 по отношению к августу 2019 в столицах вырос более чем в два раза.

Также рост конкурса в период самоизоляции был отмечен среди юристов. Востребованность юридических услуг пошла на спад из-за того, что большинство государственных учреждений было закрыто на карантин, свою деятельность также приостановили многие виды бизнеса.

На повышение конкурса в сфере науки и образования повлиял переход на дистанционное образование. Учебные учреждения сократили число открытых вакансий. В настоящее время конкурс в Москве возвращается к значениям августа 2019 года.

В топ-3 с наиболее низким конкурсом вошла транспортная отрасль, которая сегодня постепенно возвращается к нормальному соотношению вакансий и резюме из-за того, что транспортное сообщение с другими странами постепенно восстанавливается. В списке фигурирует и сфера строительства, где конкурс в период режима самоизоляции менялся не столь значительно, а также сельское хозяйство.