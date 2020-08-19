Игорь Трунов: Дело Ефремова может тянуться до бесконечности

У меня большой опыт в расследовании такого рода дел, и мне режет глаза, что обсуждения этого вопроса настолько однозначные.

Я думаю, что дело о ДТП — это, прежде всего, технологическое расследование. Оно связано с состоянием автомобилей, состоянием дорожного полотна. И, увы, российские дороги по безопасности занимают одно из последних мест в мире. В данной ситуации нужно учитывать несоответствие параметров дороги и нарушение ГОСТа. И отсутствие ограничения скорости.

Кроме того, в этом деле два средства передвижения. Одно — западного образца, оснащенное соответствующими технологиями безопасности, другое — «Лада», в авариях с участием которой, к огромному сожалению, очень часто гибнут люди.

В сознании граждан все соединилось. Михаил Ефремов был пьян, в машине погиб человек, а значит, актер виновен, и теперь надо думать, сколько лет ему за это дадут.

А ситуация ведь выглядит совсем иначе. Да, он был пьян, и это отдельное административное наказание, которое не имеет отношения к дальнейшему. То есть, само по себе нахождение в нетрезвом состоянии так жестко не карается.

Смотрим дальше. Что здесь является самым тяжким? Это смерть человека в результате ДТП. И здесь мы видим причинно-следственную связь между гибелью человека, нарушением ПДД и состоянием алкогольного опьянения. Когда эти три составляющие доказаны в результате технологичной экспертизы, только тогда можно прийти к какому-то выводу.

И тогда уже возникает вопрос о возмещении вреда, о заглаживании вины, о степени наказания, связанного с лишением свободы.

Встает вопрос об уровне технического значения и соответствия ГОСТу, квалификации автомобильных дорог, состоянии обоих автомобилей. Почему? Потому что если у машины Ефремова отказали тормоза, и это привело к ДТП, то тогда это совершенно другая история.

Или, допустим, потерпевшего доставили в больницу, а врач был пьян, и по причине его халатности человек умер. И в таком случае причина смерти пациента — не ДТП. Тут нет причинно-следственной связи. Поэтому не надо делать преждевременные выводы и забегать вперед.

Суд подходит к анализу доказательств. Там может быть много нового для обывателя, который привык проводить простые параллели. Второй вопрос — это, конечно, алкоголизм и наркомания Ефремова. Это всегда — плохое состояние здоровья. Мы упираемся в то, что его доставили в бессознательном состоянии в больницу, есть подозрения на инсульт, а также существенное сужение сосудов головного мозга.

Есть постановление правительства РФ, есть освобождение от наказания, связанное с болезнью. К концу процесса может произойти так, что из-за болезни уже не получится назначить наказание. Нужно учитывать возраст, состояние здоровья, вредные привычки, из-за которых развилась болезнь.

Процесс может содержать большое количество неожиданных вещей для обывателя. Для профессионала это вещи предсказуемые. У меня в производстве было несколько такого рода дел: пятеро детей из детдома и двое преподавателей, которые погибли в ДТП на Минском шоссе. Водитель в этом случае тоже находился в наркотическом и алкогольном опьянении. Федеральный прокурор тогда попросил наказание, не связанное с тюрьмой, потому что состав 264 статьи УК РФ подразумевает наказание в колонии общего режима только в особых ситуациях.

В деле Ефремова мы можем ожидать того же самого, потому что закон за неумышленные преступления не подразумевает жесткого наказания. Эта категория дел достаточно сложная, хотя, на первый взгляд, все просто: вот видео, и там все понятно. На самом деле, и при детальном разборе может быть ничего не ясно.

Если обвиняемый загладил свою вину, возместил ущерб и принес извинения — это служит смягчающим обстоятельством, которое может повлиять при вынесении приговора. Но не сейчас, потому что при исследовании доказательств в суде всякое может быть. Не стоит торопиться.

Затянуться дело может до бесконечности, потому что Ефремов болен. И что с этим сделаешь? Человек должен в процессе давать отчет происходящему, понимать, что происходит, понимать, в чем его обвиняют. Состояние его здоровья должно позволять защищать себя. Беспомощного человека судить нельзя.

Ефремов может и не осознавать, что у него начались проблемы с головой, которые он сам же себе и «организовал», ведя нездоровый образ жизни. Но суд, тем не менее, не может через эту проблему перешагнуть, раз есть медицинская справка и заключение. И тогда это основания для откладывания процесса — до момента, пока Ефремов не будет нормально соображать и давать отчет происходящему.

На сколько это дело может затянуться — неизвестно, но сейчас Ефремов в благоприятных условиях для того, чтобы поправить здоровье. Он под домашним арестом и не может позволить себе ходить по ресторанам и барам, употреблять спиртные напитки и наркотики.