Собчак заподозрили в романтических чувствах к Лебедеву

Москва, 19 августа. Пользователи Сети заподозрили телеведущую Ксению Собчак в том, что у нее появились романтические чувства к одиозному дизайнеру Артемию Лебедеву. Слухи появились после выхода нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

Поклонники телеведущей указали, что та во время беседы с дизайнером откровенно заигрывала с ним и строила глазки. Многие предположили, что Лебедев может стать следующим мужем Собчак.

«Ждите третью свадьбу Собчак. С первой же секунды друг с другом заигрывают», — пишут пользователи Сети в обсуждениях нового выпуска.

Сама Ксения Собчак эти слухи никоим образом не комментирует, а на вопрос о новой влюбленности просто смеется.

Напомним, режиссер театра и кино Константин Богомолов ранее опубликовал в Instagram фото супруги Ксении Собчак, которое спровоцировало новую волну слухов о личной жизни скандальной пары. Поклонники подозревают, что телеведущая беременна во второй раз. На снимке Собчак запечатлена с явно округлившимся животом.