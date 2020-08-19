Савичева впервые показала на фото 3-летнюю дочь

Москва, 19 августа. Певица Юлия Савичева опубликовала в Instagram семейное фото. На нем общественность впервые увидела ее 3-летнюю дочь Анну. Пользователи были в восторге.
По словам исполнительницы, девочка активно просилась, чтобы ее сфотографировали. В просьбе ей не смогли отказать, тем более что такой у нее уже возраст.
«А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться», — прокомментировала певица.
По словам Савичевой, девочка часто просила маму, что та помогла накраситься. Маленькая Аня хотела сделать макияж, надеть платье и пойти работать.
Люди не пожалели теплых слов в адрес певицы и ее ребенка.
«Умиление и только! Очень рады такой счастливой семье!» — оценила кадр поклонница.
«Юлечка! Твоя доченька похожа и на тебя, и на мужа, вобрала в себя самое лучшее! Прелесть какая! Счастья вам!» — поддержала другая.
«Юлечка, какие вы славные и чудесные. Спасибо за честность и откровенность! После этого интервью хочется еще больше ценить и любить твое творчество!» — поблагодарила поклонница.
Напомним, что в августе певица поделилась подробностями своей личной жизни. По ее словам, отношения с мужем Александром Аршиновым были непростыми, пара даже расставалась на время, сообщает «Подмосковье сегодня».