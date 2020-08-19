Лукашенко заявил о западном финансировании незаконных акций в Белоруссии

Минск, 19 августа. Запад продолжает финансирование уличных акций и беспорядков в Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики.

«Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», — цитирует его БелТА.

Лукашенко также обратил внимание, что власти ряда западных стран предлагают Минску переговоры, но при этом продолжают «гнуть свою линию».

«Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей ЕС», — отметил он.

По мнению Лукашенко, руководству этих стран «прежде чем тыкать пальцем в Белоруссию», нужно внести в повестку дня вопросы «желтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США.

«Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее», — подчеркнул он.

По словам белорусского лидера, у «этих господ бревно в глазу, но они этого не видят».