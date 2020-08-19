Рита Ора восхитила фанатов откровенным снимком топлес

Москва, 19 августа. Британская поп-певица Рита Ора восхитила поклонников публикацией откровенного снимка топлес.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий фотографиями с курорта на острове Корфу. На одном из снимков Рита Ора запечатлена топлес, прикрыв грудь руками.

«Лучшие несколько недель с лучшими людьми в моем счастливом месте», — написала певица.

Фанаты певицы были восхищены публикацией. Поклонники оставили огромное количество восторженных комментариев, осыпав комплиментами певицу.

«Ты выглядишь такой счастливой!» — отмечает godwithnesh.

«Самая прекрасная», — пишет davedenton68.

«Невероятные фото, Рита! Наслаждайся!» — желает childofgrace20.

«Идеальная», — признается xox.gracie.xox12Ic.

Стоит отметить, что Рита Ора регулярно радует своих поклонников откровенными снимками с пляжного отдыха. Ранее певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в раздельном купальнике из блестящей ткани от бренда Oseree. Ора позирует, сидя на камне на фоне деревьев. Дополняют образ распущенные волосы, а также колье, браслеты и кольца. Снимок сделан снизу, что вдобавок подчеркивает красоту певицы.