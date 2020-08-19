Лукашенко призвал работников заводов «не прятать глаза в асфальт»

Минск, 19 августа. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил работников производственных предприятий и попросил их «не прятать глаза в асфальт».

В ходе своего выступления на заседании национального Совбеза глава государства констатировал, что в республике еще не все «успокоились». Президент обратил внимание, что в отношении тех, кто продолжает трудовую деятельность, поступают угрозы, что беспокоит власти. Люди вынуждены до и после работы проходить через цепочки агрессивно настроенных лиц.

Несмотря на сложную ситуацию, Лукашенко подчеркнул, что работники предприятий не должны «прятать глаза в асфальт» при такой ситуации. Лукашенко напомнил, что именно рабочие являются хозяевами на предприятиях. Он обещал разобраться с теми митингующими, которые оказывают на них давление «встречами» на проходной.

Напомним, что в республике 9 августа проходили выборы президента, в ходе которых более 80% набрал Александр Лукашенко. Некоторые кандидаты публично выразили несогласие с победой, что спровоцировало митинги и забастовки. Добавим, что в стране также прошли акции в поддержку действующей власти.