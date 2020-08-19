Лукашенко сообщил об угрозах в адрес семей военных и милиции

Минск, 19 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основные угрозы, которые сейчас вызывают беспокойство.

По его словам, речь, в первую очередь, идет о продолжающихся угрозах в адрес родственников военных и сотрудников милиции, спецслужб, госслужащих, а также работников СМИ.

«Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», — указал Лукашенко на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов.

После выборов президента в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Напомним, выборы состоялись 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Президент Белоруссии прокомментировал беспорядки в стране и заявил, что в них заинтересованы внешние силы.