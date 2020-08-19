Тихановскую после слов о «войне и кровопролитии» пригласили в Крым

Депутат Государственной думы РФ Павел Шперов пригласил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в Крым, где он лично расскажет и покажет, что происходит на полуострове.

Член фракции ЛДПР прокомментировал Федеральному агентству новостей слова Тихановской о том, что в 2014 году в Крыму «были война и кровопролитие».

«Это же мнение, и мы не можем запрещать людям высказывать собственное мнение, даже тем, кто является там кандидатами куда-то, — сказал Шперов. — Ну, она же не была в Крыму в тот момент, поэтому судить о том, что здесь происходило, она может, я думаю, только по каким-то доступным ей источникам».

По словам члена комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, если Светлана Тихановская вдруг пожелает лично ознакомиться с ситуацией в российском регионе, то пусть туда приедет.

«Милости просим в Крым, я готов сам с ней здесь встретиться, все рассказать и показать, — предложил собеседник ФАН. — Может быть, у нее после этого будет уже другое, какое-то более четко сформированное, мнение. Ее же нынешнее мнение, собственно говоря, ни на что не влияет. Ни на позицию Крыма, ни на позицию крымчан».

Каждый видит то, что хочет видеть, считает Шперов, представляющий в нижней палате парламента Республику Крым и Севастополь. И это, в принципе, такая распространенная позиция по всему миру.

«Они пытаются нам навязать свое видение, невзирая на то, что происходило на самом деле, — подчеркнул депутат. — Но мы-то знаем, что и как было! Как мы голосовали [на референдуме] и почему мы это сделали. Я уже много раз говорил о том, что меня, честно говоря, очень мало беспокоит мнение различных зарубежных политиков».

Особенно тех, которые прямого отношения к тем или иным событиям, включая «Крымскую весну», не имеют, пояснил собеседник ФАН.

«Будем работать с каждым, то есть мы готовы долго и методично рассказывать им всем о том, какова ситуация на самом деле, — отметил Шперов. — Надеюсь, все же сможем объяснить то, что реально происходило, и доказать, что мы правы».

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время своей предвыборной кампании на вопрос о событиях в Крыму весной 2014 года ответила, что «это была война, это было кровопролитие».