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Тихановскую после слов о «войне и кровопролитии» пригласили в Крым

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Павел Шперов

Депутат Государственной думы РФ Павел Шперов пригласил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в Крым, где он лично расскажет и покажет, что происходит на полуострове.

Член фракции ЛДПР прокомментировал Федеральному агентству новостей слова Тихановской о том, что в 2014 году в Крыму «были война и кровопролитие».

«Это же мнение, и мы не можем запрещать людям высказывать собственное мнение, даже тем, кто является там кандидатами куда-то, — сказал Шперов. — Ну, она же не была в Крыму в тот момент, поэтому судить о том, что здесь происходило, она может, я думаю, только по каким-то доступным ей источникам».

По словам члена комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, если Светлана Тихановская вдруг пожелает лично ознакомиться с ситуацией в российском регионе, то пусть туда приедет.

«Милости просим в Крым, я готов сам с ней здесь встретиться, все рассказать и показать, — предложил собеседник ФАН. — Может быть, у нее после этого будет уже другое, какое-то более четко сформированное, мнение. Ее же нынешнее мнение, собственно говоря, ни на что не влияет. Ни на позицию Крыма, ни на позицию крымчан».

Тихановскую после слов о «войне и кровопролитии» пригласили в Крым

Каждый видит то, что хочет видеть, считает Шперов, представляющий в нижней палате парламента Республику Крым и Севастополь. И это, в принципе, такая распространенная позиция по всему миру.

«Они пытаются нам навязать свое видение, невзирая на то, что происходило на самом деле, — подчеркнул депутат. — Но мы-то знаем, что и как было! Как мы голосовали [на референдуме] и почему мы это сделали. Я уже много раз говорил о том, что меня, честно говоря, очень мало беспокоит мнение различных зарубежных политиков».

Особенно тех, которые прямого отношения к тем или иным событиям, включая «Крымскую весну», не имеют, пояснил собеседник ФАН.

«Будем работать с каждым, то есть мы готовы долго и методично рассказывать им всем о том, какова ситуация на самом деле, — отметил Шперов. — Надеюсь, все же сможем объяснить то, что реально происходило, и доказать, что мы правы».

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время своей предвыборной кампании на вопрос о событиях в Крыму весной 2014 года ответила, что «это была война, это было кровопролитие».

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