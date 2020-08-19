Названы условия досрочного выхода на пенсию многодетных матерей и отцов

Москва, 19 августа. Интерес к досрочному выходу на пенсию вырос среди россиян, о чем свидетельствует динамика соответствующих запросов. В частности, их интересовали условия досрочной пенсии для многодетных матерей. Критерии для этого уточнил юрист Юрий Капштык, пишет «ПолитЭксперт».

Эксперт подчеркнул, что у многодетной матери должен быть минимальный социальный трудовой стаж — 15 лет. Дети должны быть в возрасте от восьми лет. Чем больше детей, тем раньше выход на пенсию.

«Все это гарантировано федеральным законом №350 от 3 октября 2018 года. Сейчас новый пенсионный возраст — 60 лет. За каждого ребенка минус один год. Естественно, если четыре ребенка — минус четыре года и так далее», — объяснил специалист.

Капштык отметил, что есть еще нюансы для более раннего выхода на пенсию, например, наличие ребенка-инвалида, которому требуется постоянный уход.

Право на досрочных выход на пенсию есть и у живущих в районах Крайнего Севера или зонах с особыми условиями.

«В определенных местностях могут применяться дополнительные программы местного регионального законодательства. Но все в основном руководствуются этой программой», — сказал юрист.

Он подчеркнул, что существующие льготы гарантированы Пенсионным фондом России (ПФР). Для их получения нужно подать соответствующее заявление в ПФР, приложив копии свидетельства о рождении ребенка. Также надо заранее договориться с работодателем, что он будет готов направить необходимые бумаги на оформление пенсионного свидетельства.

Юрист напомнил, что в индивидуальном порядке рассматривается статус для тех, у кого есть и свои, и усыновленные дети. Таким семьям предоставлены транспортные и жилищные льготы.

Досрочно выйти на пенсию может и мужчина при получении статуса многодетные отец. Однако это подразумевает индивидуальный порядок.