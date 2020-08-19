Бывший возлюбленный Волочковой хочет отсудить у нее миллионы

Москва, 19 августа. Экс-возлюбленный Анастасии Волочковой подал на балерину и ее представителя в суд. Владислав Фоменко утверждает, что состоял с Волочковой в гражданском браке в период с октября 2014 по май 2015 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В своем заявлении в судебные органы мужчина, который, по его словам, является бывшим любовником балерины, указал на то, что Волочкова использовала его «в целях неосновательного обогащения». Он утверждает, что она выгнала нанятых им строителей и отказалась платить за ремонт своего дома. Ущерб от ее действий бизнесмен оценил в 30 миллионов рублей, потеря которых заставила его влезть в долги, которые привели его за решетку.

Фоменко заявил, что пытался связаться с бывшей возлюбленной после того, как вышел из тюрьмы, однако поговорить ему удалось лишь с ее представителем. По словам истца, он публично обвинил его во лжи и назвал психически нездоровым.

Моральный ущерб от действий женщины Фоменко оценил в 100 миллионов рублей. Общая сумма, которую хочет отсудить мужчина, составляет 130 миллионов рублей. Адвокат балерины Юлия Вербицкая рассказала, что иск стал для Волочковой «неприятной неожиданностью».

«Мы думали, что все ограничится ток-шоу», — сказала адвокат.

Ранее Владислав Фоменко распространил в СМИ информацию о том, что Волочкова была от него беременна. В качестве доказательства он опубликовал в Сети совместные фотографии с балериной. Сама Волочкова опровергает связь с бизнесменом.

Напомним, что в начале августа Тверской суд Москвы оштрафовал экс-приму Большого театра Анастасию Волочкову после ее поездки в закрытое на карантин село Дивеево. Звезде назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.