«Яндекс» объединил в одном приложении доставку еды, заказ такси и каршеринг

Москва, 19 августа. Российская компания «Яндекс» объединила все городские сервисы по заказу такси, доставки еды, транспорта и каршеринга.

Как говорится в заявлении интернет-компании, было запущено приложение «Яндекс Go», оно появится на месте приложения «Яндекс.Такси» и будет дополнено возможностями каршеринга «Яндекс.Драйв». Также отмечается, что в приложении можно будет посмотреть расписание наземного городского транспорта.

«Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, «Яндекс Go» будет использовать все их ключевые технологии. Водители и курьеры, выполняющие заказы сервисов, будут меньше работать «вхолостую» и не будут простаивать в ожидании заказов», — говорится в сообщении компании.

В «Яндексе» добавили, что изменится интерфейс «Яндекс Go»: на главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к основным функциям.

Ранее сообщалось, что платформу для самозанятых запустила российская IT-компания «Яндекс». Не только индивидуальные предприниматели, но и физические лица могут подключиться к «Яндекс.Про». Теперь самозанятые граждане смогут в удобном режиме подсчитывать свой доход и найти источники для дополнительного дохода.