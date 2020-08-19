Ряд российских семей с детьми имеют право на три выплаты в августе

Москва, 19 августа. Ряд категорий россиян с детьми могут получить сразу на три выплаты в августе. Речь идет о семьях, которые не успели получить выплаты, которые начислялись правительством в связи пандемией коронавируса.

Напомним, в период с апреля по июнь семьи с детьми получали по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка. Для детей от 3 до 16 лет была установлена единовременная выплата в размере десять тысяч рублей.

В июле семьям с детьми от рождения до 16 лет также получили выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Семьи, которые ранее воспользовались этой мерой поддержки с апреля по июнь, получили ее автоматически. Отметим, что родители, усыновители и опекуны, которые еще не получили детские выплаты, могут успеть сделать это до 1 октября этого года. Сделать это можно либо обратившись в ПФР, либо подав заявление через портал Госуслуг.

Третья выплата касается семей с доходом меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Малоимущие россияне с детьми пособие на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Размер этой доплаты будет равен половине прожиточного минимума, установленного в регионе (средний размер составит 5,5 тыс. рублей).