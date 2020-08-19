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Сатановский призвал продемонстрировать США реальную мощь оружия России

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Сатановский призвал продемонстрировать США реальную мощь оружия РоссииМосква, 19 августа. Россия должна продемонстрировать США свою реальную военную мощь. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, США продолжают «грязную игру» осуществляя государственные перевороты в приграничных с Россией странах. Так, американцам удалось устроить Майдан на Украине, который привел к войне в Донбассе. Кроме того, намечены новые государства для осуществления «майданов» и дальнейшего превращения в антироссийский плацдарм.

Сатановский уверен, что подобные события являются причиной пассивной позиции России. Кроме того, Запад продолжает вводить санкции в отношении России, которые оказывают влияние на экономику и благосостояние нашей страны.

«Может, их бомбить начнем? Выбрать какое-нибудь место, которое не жалко, чтобы грохнуть по нему — и там ничего не осталось, и последствия были ужасно печальными. Но чтобы там не было гражданского населения и каких-нибудь ценностей, материальных, культурных. Если есть музей или собор — не надо, нехорошо. Конгресс США — давно пора, но здание жалко», — пояснил Сатановский.

Политолог выразил уверенность, что данный способ является единственным методом убеждения Вашингтона в серьезности намерений России. По его словам, США убеждены, что Россия не готова жестко отстаивать собственную позицию, поэтому продолжают осуществлять наглые действия у российских границ, передает «Экономика сегодня».

«Что можно такого сделать, чтобы они поверили, что это серьезно? Мы им демонстрируем супертехнологии, гиперзвук. А они не верят!» — отметил Сатановский.

Накануне в Совете Безопасности ООН по инициативе США и Эстонии состоялись закрытые консультации, на которых обсуждалась ситуация в Белоруссии. В ходе встречи российская сторона обратила внимание на двойные стандарты иностранных коллег, которые ранее не выносили на обсуждение СБ ООН подобные темы, которые происходят в их странах.

Источник: «Экономика сегодня»
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