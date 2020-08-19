Ученые нашли простой способ избежать преждевременной смерти

Москва, 19 августа. Британские ученые из Кембриджского университета доказали, что физические нагрузки высокой интенсивности позволяют избежать преждевременной смерти. Исследователи отметили, что благоприятное воздействие на организм оказывают любые физические нагрузки. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Так, участие в эксперименте принимали 96 тысяч человек, чьи данные находятся в британском биобанке. Добровольцы носили специальное устройство, отслеживающее уровень физической нагрузки в течение дня. Исследователи хотели выяснить, помогают ли упражнения умеренной или высокой интенсивности избежать преждевременной смерти. Для этого они рассчитывали расход энергии.

Медики советуют не пренебрегать физической активностью, каждую неделю необходимо уделять 150 минут физическим упражнениям средней интенсивности или 75 минут упражнениям с высокой нагрузкой, например, бегу. В прошлом было доказано, что такой простой способ занятий полезен для здоровья.

Отмечается, что у участников исследования средний показатель расхода энергии составил 40 кДж/кг/день, треть которого приходится на упражнения умеренной интенсивности. Ученые наблюдали за участниками эксперимента в течении трех лет. За этот период скончались 732 человека. Итоговое заключение исследователей говорило о том, что увеличение расхода энергии во время любых физических нагрузок было связано с более низким риском смерти.