Дандыкин назвал «разводом на бабки» враждебную деятельность НАТО против РФ

Россия обладает всеми возможностями, чтобы не допустить блокады военно-морской базы флотом НАТО. В США ищут врага в лице Москвы только для того, чтобы показать необходимость существования военного альянса. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил бывший капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление экс-капитана Военно-морских сил США Брэдфорда Дисмукса, который указал на ошибки НАТО в морских учениях против России. Он полагает, что военные маневры Североатлантического альянса Atlantic Convoy Ops были только «тратой средств и времени».

Бывший военный пояснил, что флоту НАТО следует не патрулировать регион, а наиболее близко приблизиться к государственным границам РФ. За счет этого США покажут противнику «глобальное господство» посредством блокады, утверждает Дисмукс. По его словам, что такая тактика подорвет экономическое положение России, а после — заставит Москву идти на уступки.

В то же время капитан рекомендует проявлять сдержанность, когда речь заходит о российской угрозе. Он подчеркнул, что США должны избегать столкновения с Россией при любых обстоятельствах.

Оценивая предложения бывшего американского военного, военный эксперт Василий Дандыкин заметил, что, скорее всего, он еще достаточно молодой. Собеседник ФАН считает, что капитану следовало бы напомнить о морской блокаде Кубы 1962 года во время карибского кризиса.

«Тогда американцы все силы своего могучего флота бросили на то, чтобы блокировать все подходы к Кубе. При этом наши военные могли туда перебросить ракеты. Это были времена самой горячей фазы холодной войны. Там были наши четыре лодки, три из которых они подняли по тревоге. Сейчас ситуация иная. Сегодня Россия обладает всеми возможностями, чтобы не допустить никакой блокады военно-морской базы флотом НАТО. Она обычно может начаться уже в преддверии войны», — пояснил Дандыкин.

На этом фоне Российская Федерация сейчас уже возрождает армию и флот, говорит Дандыкин. Как напомнил собеседник ФАН, страна является второй ядерной державой наравне с США.

«Мы обладаем универсальным оружием, как на флоте, так и в авиации. Прежде всего, речь идет о гиперзвуковых ракетах, которые не дают покоя американцам», — отметил военный эксперт.

Военный эксперт обратил внимание, что флот НАТО и США усиливает военную активность в Арктическом регионе.

«США будут пытаться заходить туда с помощью ледокольного флота, который попытаются реанимировать в течение этого десятилетия. Американцы хотят построить новые ледоколы», — сказал он.

Однако отправление экспедиций флота НАТО в Арктику — это значит, что придется тратить ресурсы и деньги Альянса. Капитан Дандыкин считает, что власти США пытаются доказать своим налогоплательщикам, что «НАТО является необходимой организацией».

«Как говорят на блатном жаргоне — это развод на бабки со стороны США, и ничего более. К тому же ситуация с кризисом из-за коронавируса потребует определенных коррективов, но Пентагону хочется удержать военный бюджет на нынешнем уровне. Однако не все так просто. Поэтому нужно вбрасывать такие идеи и искать врагов в лице России или Китая. Капитану нужно не возвращаться к 1960-м годам прошлого столетия, а думать реалиями настоящего времени», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт выразил мнение, что Вашингтон стремятся к тому, чтобы Арктика была местом «мирного сотрудничества», но при этом американские власти воспринимают регион и как северный фланг НАТО.