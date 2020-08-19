Россия не допустит западного вмешательства во внутренние дела Белоруссии

Государства Евросоюза, которые поддержали белорусскую оппозицию, практически все входят в состав агрессивного блока НАТО, который максимально заинтересован в ослаблении и в развале Союзного государства России и Беларуси, в распаде Таможенного союза и ОДКБ. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Тихановская – та же домохозяйка из провинции

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Европейского союза не признавать итоги выборов в республике, так как, по ее мнению, президент страны Александр Лукашенко якобы «потерял всякую легитимность в глазах народа».

«Я призываю вас не признавать эти фальсифицированные выборы. Господин Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира. Для того чтобы способствовать мирной передачи власти в моей стране, я инициировала создание национального координационного совета Беларуси», — говорится в заявлении Тихановской.

Она отметила, что координационный совет займется организацией новых президентских выборов в стране, на которые будут приглашены международные наблюдатели.

В среду 27 стран Евросоюза в лице президентов и правительств проведут срочный саммит в связи с ситуацией в Белоруссии. Как сообщалось, идея провести масштабную видеоконференцию принадлежала Польше и Литве.

Как считает политолог Андрей Иванов, все заявления Тихановской похожи на выступления обычной недалекой барышни, которая вдруг решила заняться большой политикой. Собственно, она сама этого не отрицает.

«Но, как говорится, очень быстро некоторые врастают в образ и уже не чувствуют реальности. По большому счету, таких как Тихановская полно в каждом маленьком городке. Вот, скажем, домохозяйка сталкивается с каким-то ущемлением своих прав. Она начинает писать жалобы во все инстанции, потом уже помогает писать жалобы соседям, и так становится «активисткой». Ее начинают звать стоять в пикетах разные общественные организации и партии. В итоге у домохозяйки появляется мысль, а не пойти ли куда-нибудь избираться. Тихановская волею судьбы стремительно миновала многие этапы, но ее внутренняя суть от этого не поменялась», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, для политики нужны определенные навыки и главное — знания. Нужен определенный фундамент, в том числе и умение разговаривать с различной аудиторией на ее языке. Настоящий политик знает и об исторических предпосылках общественных явлений, и понимает устройство экономики, и разбирается в тонкостях механизма принятия решений. И вот только тогда можно действовать адекватно в ситуации.

«А что мы слышим от Тихановской? Дело же не в том, что она обращается к странам Евросоюза с требованием оказать давление на Лукашенко. Главное в том, что больше ничего она придумать не смогла. По сути, она выдала самую банальную фразу, которая могла прийти на ум. Мол, раз ей власть «почему-то» просто так не отдали, то надо обращаться к «просвещенной Европе» с мольбами о помощи. Дескать, у вас тут в Старом Свете уже рай наступил, посмотрите какие несправедливости творятся у нас. Хотя понятно, что в Европе полиция всегда действует намного жестче, а в Белоруссии по европейским меркам ничего особенного не произошло», — добавил Андрей Иванов.

Обращение Тихановской напомнило эксперту подобное заявление от ее соотечественницы Насти Рыбки. Когда ее и других членов белорусской порносекты арестовали в Таиланде в связи с мутной историей, как она отдыхала на яхте Олега Дерипаски, Рыбка тут же обратилась в Госдеп США.

«Мол, она — тот человек, который якобы знает все секреты о некоем вмешательстве России в американские президентские выборы. Жила-была актриса-любительница фильмов для взрослых, никакой политикой не интересовалась. И вдруг на нее обратили внимание. И понеслось — она стала «обладателем» секретных сведений о межгосударственных отношениях. Вот так и тут. Была домохозяйка, случайно стала кандидатом в президенты, теперь уже мнит себя общенациональным лидером. Но заявления так и остались на уровне домохозяйки», — заключил Андрей Иванов.

Стандартный ход

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь отметил, что спектакль начался еще до предвыборной кампании и продолжает разыгрываться акт за актом, в точности по замыслу режиссеров и классическому сюжету пьесы. Лукашенко заранее объявляют обреченным на поражение, без всяких доказательств объявляют о фальсификации, выводят на улицы массы, при крайне мутных обстоятельствах убивают людей, объявляя их сакральными жертвами. Обращение Тихановской — всего лишь строгое следование законам жанра, стандартный ход.

«Организаторы картофельного майдана подталкивают европейских политиков к более активным действиям, выводят на острие противостояния российским интересам, не оставляют возможности остаться в стороне от происходящих событий. Пожалуй, наступает самый ответственный момент, от которого зависит успех или провал постановки. При всем уважении к Белоруссии ее судьба решается внешними игроками. В отличие от Украины, даже при Викторе Януковиче воспринимавшейся как отрезанный ломоть, Белоруссия — часть российской зоны влияния», — пояснил эксперт.

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По его мнению, европейские лидеры не могут не понимать, что участие в дестабилизации Белоруссии приведет к жесткой конфронтации с Россией. Под вопросом оказываются и «Северный поток», и другие попытки наладить диалог вопреки американскому давлению.

«При всем размахе нынешние волнения насквозь политтехнологичны. Вчера Владимир Путин четко дал понять президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Россия не допустит вмешательства во внутренние дела Белоруссии. На днях было заявлено возможность военной помощи по линии ОДКБ. Так что европейское сообщество должно понять: деятельный отклик на обращение Тихановской будет стоить дорого», — добавил Юрий Голубь.

Отрабатывать заказ

Владимир Соловейчик обратил внимание, что зарубежные политики, финансисты и спецслужбы давно стояли и поныне стоят за белорусской оппозицией из числа либералов, националистов и примкнувших к ним «вожаков свободных профсоюзов». Последние также находятся на подкормке у зарубежных профцентров антикоммунистического толка.

«Мадам Тихановская с ее мужем исключением не являются. В этом и причина того, почему проигравшую выборы 9 августа кандидатку принимают за пределами Беларуси как якобы «победительницу» и чуть ли не «национального лидера». В свою очередь, мадам Тихановская понимает, что надо соответствовать обещаниям публики, своих спонсоров и инвесторов, что надо отрабатывать их заказ», — добавил Соловейчик.

По мнению эксперта, государства Евросоюза практически все входят в состав агрессивного блока НАТО, который максимально заинтересован в ослаблении и в развале Союзного государства России и Беларуси, в распаде Таможенного союза и ОДКБ. Они видят в них угрозу для глобального капиталистического рынка, опасного конкурента американским и европейским транснациональным корпорациям (ТНК).

«Понятное дело, почему в предвыборной программе мадам Тихановской были пункты об открытии Беларуси этим самым ТНК посредством вовлечения республики в ВТО — надежнейшее орудие капиталистической глобализации — и о перспективе приватизации белорусской промышленности и создания «свободного земельного рынка» (читай — введение частной собственности на землю с ее последующей куплей-продажей), что опять-таки отвечает интересам ТНК», — рассказал Соловейчик.

Поэтому, уверен эксперт, обращение Тихановской к странам Евросоюза не признавать итоги выборов 9 августа вполне ожидаемо и закономерно. Оно служит задачам внешнего давления на Белоруссию и ее руководство с целью смещения законной власти в пользу тех, кто будет действовать в интересах международных ТНК, в интересах зарубежного капитала.

«Именно это обстоятельство не воспринимают, не понимают участники «протестов», в частности те, кто участвует в «волынках» на заводах и фабриках. Если итогом забастовок станет приход к власти мадам Тихановской, то на деле это будет означать массовое закрытие предприятий и последующие увольнения работников, как это имело место у соседей Беларуси, например, на Украине, в Прибалтике и Польше. Именно это обстоятельство всячески скрывают как штатные белорусские «оппозиционеры на окладе», так и их хозяева из стран Евросоюза», — заключил Владимир Соловейчик.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются массовые протесты. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.