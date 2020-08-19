Помолодевшая Бабкина высмеяла внешность 40-летнего мужа

Москва, 19 августа. Российская исполнительница Надежда Бабкина, которая находится с гражданским мужем Евгением Гором в весьма странных отношениях, прокомментировала свое омоложение и жестко высказалась в адрес постаревшего супруга.

Пара уже давно не живет вместе, но Бабкина и Гор нередко заглядывают к друг другу в гости. Евгений на фоне супруги раньше очень выделялся — разница в возрасте между супругами составляет 30 лет. Но недавнее преображение Надежды Бабкиной после болезни изменило ситуацию. Сейчас российская певица выглядит заметно моложе, к тому же она сбросила 20 кг. Звезда весьма эмоционально и колко высказалась на этот счет.

«Сейчас у нас разницы нет. Она есть только в паспорте. Вы посмотрите на него. Он стал стариком, а я помолодела», — сказала Бабкина.

Многие поклонники поддержали слова исполнительницы и заметили, что Евгений Гор «стал выглядеть, как слишком взрослый мужчина рядом с Бабкиной».

Ранее певица рассказала о романе с музыкантом Александром Розенбаумом. Бабкина призналась, что находится сейчас с ним в хороших отношениях, и «каждый знает о своем».