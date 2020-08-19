Норкин обеспокоил поклонников своим внешним видом в эфире

Москва, 19 августа. Ведущий Андрей Норкин вышел из отпуска и уже провел телепередачу «Место встречи». Его возвращение на ТВ вызвало не только радость поклонников, но и беспокойство.

В отпуск ведущий ушел в начале июля. Больше месяца он не только отдыхал, но и морально восстанавливался после кончины супруги. Во время отпуска, судя по фотографиям из соцсетей, он проводил время на море, а также собирал огромный космический корабль из конструктора Lego.

Эфир программы Норкина был посвящен отечественной вакцине против коронавируса, ситуации в Хабаровске, антироссийской политике Польши.

Судя по комментариям в соцсетях, зрители были рады, что ведущий снова выступает на телевидении. По мнению некоторых пользователей соцсетей, отдых не особо пошел на пользу Норкину. Переживающие за него не исключали наличие каких-то проблем со здоровьем.

«Вернулось «Место встречи». Норкин, конечно, бодрится, но сдал, конечно, сдал. Бедняжечка. Люблю его», — написала пользовательница.

Напомним, что ранее появлялась версия, якобы ведущий может быть косвенно причастен к смерти супруги. Утверждалось, что она очень остро реагировала на измены мужа. Телеведущий на это ответил, что измену сначала надо доказать, пишет «Подмосковье сегодня».