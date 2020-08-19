Прилучный рассказал, из-за какого недостатка потерял многих близких

Москва, 19 августа. Популярный российский актер Павел Прилучный, который не так давно развелся с актрисой Агатой Муцениеце, сделал неожиданное признание. В интервью 7days.ru он объяснил, почему потерял многих близких людей.

По словам актера, у него есть главный недостаток, из-за которого ему бывает сложно выстраивать отношения. Дело в том, что Прилучный отличается твердой принципиальностью.

«Я очень часто и много получаю за свои принципы, за то, что отстаиваю справедливость. Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда. Он перестает для меня существовать», — цитирует артиста «Вечерняя Москва».

Прилучный признался, что такое происходит в его жизни не только с коллегами, но и с близкими людьми.

«Я очень многих из-за этого принципа потерял», — рассказал актер.

Напомним, брак Прилучного и Муцениеце продлился почти девять лет. У бывших супругов подрастают семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочь Мия.

Решение о разводе звездная пара приняла в феврале 2020 года. Расставание Прилучного и Муцениеце сопровождалось громким скандалом — актриса рассказала, что во время режима самоизоляции звезда сериала «Мажор» выгнал ее из дома с детьми. Также она обвиняла бывшего мужа в злоупотреблении алкоголем и в рукоприкладстве, передает НСН.

По слухам, Павел Прилучный после развода уже успел завести новый роман. Судя по соцсетям, актер состоит в отношениях со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.