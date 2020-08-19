Очередную выплату получат россияне с детьми-студентами до конца августа

Москва, 19 августа. Новая денежная выплата от ПФР поступит россиянам до 31 августа. Речь идет о гражданах, которые уже вышли на пенсию, но у них есть совершеннолетние дети-иждивенцы.

Во время летних каникул родителям-пенсионерам не нужно будет предъявлять в ПФР справок об очном обучении детей-студентов, находящихся на иждивении. Решение продлить выплату автоматически в августе было принято в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что по установленным до эпидемии правилам, нахождение на иждивении ребенка, которому уже исполнилось 18 лет, дает право на получение доплаты только при условии, если этот иждивенец учится на дневном отделении в вузе. В 2020 году выплата на каждого совершеннолетнего ребенка-иждивенца составляет 1895 рублей.

Обратим внимание, что за студентов, которые ушли в академический отпуск, родители также могут получать повышенный фиксированный размер страховой пенсии.

Выплаты прекращаются, если студент перевелся на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения, его отчислили или призвали в армию.