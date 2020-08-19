Родственники Захарова выбросили венок от Ефремова

Москва, 19 августа. Представитель актера театра и кино Михаила Ефремова был на похоронах погибшего Сергея Захарова, но его венок выкинули. Об этом рассказал актер Никита Высоцкий, который пришел на заседание по делу о смертельном ДТП с участием артиста в Пресненском суде Москвы.

Высоцкий стал первым свидетелем со стороны защиты и назвал Ефремова «очень хорошим» человеком. Он объяснил, почему сразу после смертельной аварии актер собирался предложить деньги семье погибшего Сергея Захарова.

«Да, человек был на похоронах, но не под камеры, известность не нужна», — сказал Никита Высоцкий.

Он также подтвердил появившиеся сообщения о том, что венок, оставленный от имени актера на могиле, выкинули.

Напомним, Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Актер находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Внедорожник актера столкнулся с фургоном Lada. За рулем находился Сергей Захаров. Он получил смертельные травмы и скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мать Сергея Захарова не знает, как умер ее сын. Как рассказала соседка семьи Людмила Арефьева, родственники говорят ей, что он умер от сердечного приступа. По ее словам, близкие погибшего Захарова не верят, что Ефремову стало плохо на заседании суда, которое состоялось на прошлой неделе. Адвокат артиста Эльман Пашаев тогда сообщил, что его подзащитный перенес инсульт. Ангионевролог и заслуженный врач РФ Евгений Широков рассказал в беседе с телеканалом «360», как может обычно чувствует себя человек, перенесший инсульт.