Власти Латвии не признают Тихановскую победителем на выборах в Белоруссии

Минск, 19 августа. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что власти его страны не могут признать Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Белоруссии.

Латвийский чиновник обратил внимание, что Рига не уверена в достоверности результатов народного волеизъявления. Поэтому латвийские власти не имеют четкого для себя понимания, какой кандидат и сколько процентов набрал. Из этого следует, что занявшую, по данным ЦИК, второе место Тихановскую не представляется возможным признать победителем.

Напомним, что по официальным данным, победителем выборов 9 августа стал Александр Лукашенко, за которого отдали голоса более 80% избирателей. Тихановская с итогами не согласилась, она просит европейские страны не признавать результаты голосования в Белоруссии.