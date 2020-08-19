Китайские эксперты заявили о лидерстве России в сфере гиперзвука

Москва, 19 августа. Китайское издание «Синьхуа» опубликовало материал, посвященный современной российской ракете «Циркон». По мнению авторов статьи, в развитии отечественного гиперзвукового оружия произошел очередной перелом.

Недавно состоялись новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», что и привлекло внимание специалистов из Поднебесной. Согласно имеющейся информации, тесты новинки прошли достаточно успешно – ранее заявленные уникальные характеристики боеприпаса были подтверждены на практике. Испытательные пуски ракеты были произведены с современного российского фрегата «Адмирал Горшков». Реальный носитель произвел эффективный ракетный удар, доказавший точность и дальнобойность российской разработки.

Еще ранее было известно, что в обозримом будущем «Цирконами» будут оснащены многие корабли российского флота. После прошедших испытаний стало ясно, что никаких препятствий для перевооружения не осталось – гиперзвуковые снаряды действительно готовы к использованию ВМФ РФ.

Китайские журналисты также отметили, что на данный момент Россия занимает лидирующие позиции в мире в вопросе разработки гиперзвукового оружия. По завершению первого этапа развертывания ракет «Кинжал» и «Авангард» «Циркон» также будет поставлен на боевое дежурство, что позволит повысить боеспособность российской армии.

По мнению представителей китайской прессы, «Циркон» является новым «козырем» России благодаря плазменному стелс-щиту. Он образуется с внешней стороны корпуса и поглощает радиолокационные волны, вместо того, чтобы отражать их. В сочетании со скоростью в 9 Махов эта технология делает российскую ракету практически неуязвимой для противоракетных систем противника.

Американские специалисты также не сомневаются, что новое российское оружие представляет серьезную угрозу для войск США. Как сообщалось ранее, они прокомментировали оснащение «Цирконом» отечественного атомного крейсера «Адмирал Нахимов».