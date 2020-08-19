Задержания протестующих у МТЗ подтвердили в МВД Белоруссии

Минск, 19 августа. Нескольких протестующих задержали у Минского тракторного завода. Информацию об этом подтвердили в МВД Белоруссии.

«Подтверждаю, что есть задержанные», — сказала спикер ведомства Ольга Чемоданова в комментарии ТАСС, но число задержанных не уточнила.

В настоящее время, по данным агентства, у проходной МТЗ нет митингующих. В сквере поблизости дежурит ОМОН.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что возле проходной собрались протестующие, в том числе и сотрудники завода. Собравшихся разогнали омоновцы.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в республике после выборов президента. Выступления переросли в массовые беспорядки. Действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что акции координируют спецслужбы из-за рубежа.