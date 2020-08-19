В ЕС назвали Италию «государством-зомби»

Рим, 19 августа. Экономика Италии держится только благодаря помощи со стороны Евросоюза. Эта страна не может сама справиться с финансовыми трудностями. Финское издание HBL назвало Италию «государством-зомби».

Эксперты отмечают, что долг этой страны активно растет. В начале нынешнего года он оценивался в 2,4 трлн евро, к концу года сумма вырастет на 200 млрд долларов.

Издание напомнило, что осенью будет крайний срок для погашения облигаций на 120 млрд евро. Для многих аналитиков является загадкой, как Рим сможет рассчитаться по долгам без поддержки со стороны. По их мнению, придется подключаться другим странам ЕС и Европейскому центральному банку. В противном случае облигации Италии могут стать бросовыми, что негативно ударит по всей Европе.

Это «страна-зомби» снова потребует финансовых вливаний. Для помощи Италии был организован Фонд восстановления. Представители других стран ЕС посчитали, что лучше будет оказать помощь Риму, чтобы не было отсрочки выплат по облигациям и последующего ослабления курса евро.

Финское издание констатирует, что Евросоюз становится зависимым от Италии, хотя размер ее частных средств в несколько раз больше ВВП. Однако Брюссель не заставит Рим покрывать дефицит за счет налогоплательщиков. Ведь это приведет Италию к политическому кризису, опять же все это негативно скажется на валюте Евросоюза. Вот и приходится другим странам ЕС отдавать Италии десятки миллиардов евро.