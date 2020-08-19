Менее пяти тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Москва, 19 августа. За минувшие сутки в России выявлено более 4 828 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Новые случаи инфекции были выявлены в 85 регионах России. При этом у 25,5% пациентов отсутствуют клинические проявления заболевания. Наибольшее число случаев зафиксировано в Москве (691), Санкт-Петербурге (162), Подмосковье (151), Свердловской области (147) и Нижегородской области (138). По данным штаба, за минувшие сутки в России скончались 117 пациентов с коронавирусом.

К настоящему моменту на территории России зафиксировано 937 тысяч случаев, 15,9 тысячи человек умерли. Более 749 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигает более 22 миллионов человек. Заболевание унесло жизни 779 тысяч человек.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.