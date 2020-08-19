Сын Высоцкого выступил в защиту Ефремова в суде

Москва, 19 августа. Актер Никита Высоцкий выступил в Пресненском суде Москвы на слушании по делу о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. Сын поэта-песенника Владимира Высоцкого стал первым свидетелем со стороны защиты и назвал подсудимого «очень хорошим» человеком, передает РИА Новости.

«Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», — описал своего коллегу Никита Высоцкий.

Также актера спросили, как бы он охарактеризовал личность Ефремова.

«Очень хорошая», — ответил Высоцкий.

Кроме того, коллега Ефремова пояснил, почему сразу после ДТП актер собирался предложить деньги семье погибшего водителя Сергея Захарова. По словам Высоцкого, это произошло «просто потому, что так нужно», однако затем «началась конфронтация».

Напомним, смертельная авария с участие Ефремова произошла в центре Москвы вечером 8 июня. Внедорожник актера выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Захаров. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице от полученных травм. Ефремову, который, по словам очевидцев, в момент ДТП был в состоянии сильного алкогольного опьянения, грозит до 12 лет лишения свободы.

На прошлой неделе Михаилу Ефремову стало плохо прямо в здании суда, напоминает НСН. Адвокат актера Эльман Пашаев утверждал, что его подзащитный перенес инсульт. Артист провел несколько дней в Боткинской больнице, 15 августа его выписали. 18 августа Ефремов принял участие в очередном заседании суда. Как отмечает телеканал «360», актер выглядел бодрым и здоровым.