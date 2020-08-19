Вдова Караченцова нелестно отозвалась о творчестве Богомолова

Москва, 19 августа. Вдова актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина нелестно отозвалась о творчестве режиссера Константина Богомолова. В интервью изданию WomanHit.ru она рассказала о своих впечатлениях от постановки супруга Ксении Собчак.

По мнению Поргиной, сейчас российское театральное искусство находится не в лучшем состоянии.

«Что я сейчас вижу на сцене? Практически ничего», — заявила актриса.

Вдова Караченцова отметила, что в России давно не выходили спектакли, которые потрясли мир или хотя бы Москву.

«Вот я смотрела постановку Кости Богомолова. Так я вообще не поняла: это имеет отношение к спектаклю или нет? Костя Богомолов получил театр на Малой Бронной. Какие шедевры он сделал?» — обругала творчество режиссера Поргина.

По словам актрисы, сейчас практически вся «старая гвардия» театрального искусства, ради которой зрители ходили на спектакли, отошла от дел. Вдова актера выразила надежду, что это лишь временный упадок.

Ранее стало известно, что Константин Богомолов исполнит главную роль в сериале «Псих». Режиссером проекта выступил Федор Бондарчук. Богомолов опубликовал на своей странице в Instagram восторженный отзыв о работе с Бондарчуком и его супругой — актрисой Паулиной Андреевой. Пост мужа Ксении Собчак спровоцировал волну хейта со стороны его подписчиков.